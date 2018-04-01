«Бавария» и «Ювентус» уже достали. Почему фанатов в Италии и Германии искренне жаль

В Германии давно смирились с тем, что в их чемпионате есть «Бавария» и остальные. В некоторых спортивных газетах даже печатают отдельную таблицу Бундеслиги без команды Хайнкеса. Но в Серии А до сих пор верят в конкуренцию, хотя монополия на титул чемпиона Италии установлена давно.

«Бавария» и «Ювентус» – команды-близнецы, которым пора менять лигу. У них даже история чем-то схожа: почти одинаковое количество чемпионств подряд – у мюнхенцев пять, у туринцев на одно больше; они переманивают игроков из клубов своего чемпионата: из последнего – Руди, Ульрайх, Зюле против Игуаина, Пьянича и Бернардески; президентов обоих клубов отстранили от футбола. Правда, Хёнесс в итоге сидел, а Аньелли – нет.

«Юве» на голову сильнее всех остальных, но болельщики, будто в Нарнии, все равно выдумывают нелепую интригу, которая уже в середине чемпионата валяется в коматозе. Вот и сейчас абсолютно то же самое.

«Наполи», безусловно, крутая команда. Приятнейшая атакующая игра, гениальный тренер, грамотный президент – те же эпитеты множество раз высказывали и в адрес «Ромы», и «Милана», и «Интера». Но этого для золота в Италии недостаточно.

Все эти итальянские клубы мощно смотрелись на фоне остальных, но их никак не поставишь в один ряд с «Ювентусом». Команды, занимающие второе место Серии А – местные дортмундские «Боруссии», которые перед началом сезона величают подрывниками устоев чемпионата, а в конце твердят о закономерной победе местной «Баварии».

В этом случае очень важна стабильность, которую ни одна команда показать не может. «Наполи» и компанию каждый сезон колбасит, и окончательное место в таблице предугадать фактически невозможно. Здесь главное не сломаться, что случилось с «Боруссией», которая бодро шла рядом с «Баварией», но после пары-тройки сезонов откровенно сдала и встала в ряд с названием «одни из».

В Италии к этому пока ближе всего «Наполи». Сарри ведет клуб к обретению гармонии, но кричать о первом месте еще очень рано. Поэтому о шансах неаполитанцев стоит рассуждать через пару лет, а пока это очередной эфемерный соперник, которого «Ювентус» проглотит и даже не подавится.

«Ювентус» 3:1 «Милан»

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