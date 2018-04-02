24-летний итальянский футболист завершил карьеру ради съемок в порно
Парень нашел дело поприбыльнее.
24-летний защитник Давиде Йовинелла, выступавший за клуб итальянской Серии D «Помильяно», отправил бутсы в мусорку. Футболист искал более прибыльное занятие, и дорога повела его в неожиданном направлении.
Йовинелла успешно прошел кастинг для съемок в фильмах 18+, выиграв борьбу у 3000 конкурентов. Экс-футболист уже выбрал себе сценический псевдоним Давиде Монтана. Начинание Давиде поддержал известный итальянский порноактер и режиссер Рокко Сиффреди.
«Он сказал, что у меня большой потенциал», – цитирует Йовинеллу L’Equipe.
«Футбол – моя жизнь», – писал Йовинелла в начале марта.
- Transfermarkt оценивает будущую звезду порноиндустрии в 25 тысяч евро.
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