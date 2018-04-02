Instagram

24-летний итальянский футболист завершил карьеру ради съемок в порно

24-летний итальянский футболист завершил карьеру ради съемок в порно
Eurosport

30 мин. назадОбновлено 27 мин. назад

Парень нашел дело поприбыльнее.

24-летний защитник Давиде Йовинелла, выступавший за клуб итальянской Серии D «Помильяно», отправил бутсы в мусорку. Футболист искал более прибыльное занятие, и дорога повела его в неожиданном направлении.

Йовинелла успешно прошел кастинг для съемок в фильмах 18+, выиграв борьбу у 3000 конкурентов. Экс-футболист уже выбрал себе сценический псевдоним Давиде Монтана. Начинание Давиде поддержал известный итальянский порноактер и режиссер Рокко Сиффреди.

«Он сказал, что у меня большой потенциал», – цитирует Йовинеллу L’Equipe.

«Футбол – моя жизнь», – писал Йовинелла в начале марта.

  • Transfermarkt оценивает будущую звезду порноиндустрии в 25 тысяч евро.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - Игроки «Миннесоты» в одной атаке дважды атаковали свои ворота и все-таки забили. Это безумно смешно

01:54
Популярные видео
«Бостон» перевел игру в овертайм за 3,8 секунды до сирены, но все равно продул «Филадельфии»
 76 просмотров47 мин
Ассиста Малкина не хватило «Питтсбургу», чтобы остановить машину во главе с Овечкиным
 707 просмотров51 мин
А еще вам может понравиться