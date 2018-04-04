twitter

Даже в никчемном «Беневенто» умеют в красоту. Их защитник положил потрясающий скример

Даже в никчемном «Беневенто» умеют в красоту. Их защитник положил потрясающий скример
Eurosport

27 мин. назад

Фанаты клуба порадуются хотя бы этому голу.

В матче 27-го тура чемпионата Италии встретились «Беневенто» и «Верона» – два главных аутсайдера Серии A.

Счет в игре открыл защитник «Беневенто» Гаэтано Летиция – подхватил мяч в районе центральной линии, добежал до штрафной и бахнул под самую штангу.

Это первый гол Гаэтано в сезоне-2017/18. Он сразу же поднялся на пятое место в списке бомбардиров клуба: больше за «Беневенто» забили лишь Энрико Бриньола, Массимо Кода (оба – по 3 мяча), Амато Чичиретти и Гильерме (оба – по 2).

  • «Беневенто» проиграл 25 из 29 матчей в Серии A-2017/18. На счету команды всего 10 очков.
  • «Верона» имеет в активе 22 очка, отставание от 17-й строчки – 4 балла.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - «В Англии меня считали стариком, но я чувствую себя молодым». Златан рассказал о первых днях в MLS

03:11
Популярные видео
«Нэшвилл» затолкал спасительную шайбу за 0,3 секунды до сирены, но все испортил рефери
1 119 просмотров7 ч
Василевский отразил все 33 броска «Бостона» и стал первой звездой дня в НХЛ
 886 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться