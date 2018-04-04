Даже в никчемном «Беневенто» умеют в красоту. Их защитник положил потрясающий скример

В матче 27-го тура чемпионата Италии встретились «Беневенто» и «Верона» – два главных аутсайдера Серии A.

Счет в игре открыл защитник «Беневенто» Гаэтано Летиция – подхватил мяч в районе центральной линии, добежал до штрафной и бахнул под самую штангу.

Это первый гол Гаэтано в сезоне-2017/18. Он сразу же поднялся на пятое место в списке бомбардиров клуба: больше за «Беневенто» забили лишь Энрико Бриньола, Массимо Кода (оба – по 3 мяча), Амато Чичиретти и Гильерме (оба – по 2).

«Беневенто» проиграл 25 из 29 матчей в Серии A-2017/18. На счету команды всего 10 очков.

«Верона» имеет в активе 22 очка, отставание от 17-й строчки – 4 балла.

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