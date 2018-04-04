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Чумовой сэйв Хандановича в дерби, после которого Перес захочет его вместо Де Хеа
Бешеная реакция.
В матче 27-го тура чемпионата Италии зарубились «Милан» и «Интер».
На 22-й минуте Хакан Чалханоглу ввинтил мяч в штрафную, где Леонардо Бонуччи подставил голову и пробил практически наверняка. От пропущенного гола «Интер» уберегла лишь топовая реакция Самира Хандановича, который каким-то образом потащил безнадежный мяч.
- В Серии A-2017/18 Ханданович провел 29 игр, из них 14 – на ноль.
- «Интер» идет на четвертом месте в турнирной таблице, «Милан» – на шестом.
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