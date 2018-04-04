Икарди промазал по пустым воротам с двух метров. Глорики «Реала» больше не мечтают о его покупке

В матче 27-го тура Серии A встретились «Милан» и «Интер».

Счет в самом горячем дерби Италии почти открыл Мауро Икарди: капитан «Интера» удивительным образом не попал в пустой створ с пары метров. Если бы на голове у Спаллетти были волосы, он бы точно поседел в этот момент.

На счету Икарди 24 гола и 1 ассист в 25 матчах Серии A-2017/18.

В позапрошлой игре Мауро оформил покер в ворота «Сампдории».

«Интер» идет на четвертом месте в турнирной таблице, «Милан» – на шестом.

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