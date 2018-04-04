Икарди оказалось мало одного позорного промаха, и он укрепил результат аналогичным стыдом

«Милан» и «Интер» сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата Италии – 0:0.

Капитан гостей Мауро Икарди легко принес бы «нерадзурри» победу, но у аргентинца в этот день сбился прицел. Сначала он отметился бездарным промахом на 56-й минуте, а в добавленное время еще разок промазал с метра.

В турнирной таблице «Интер» и «Милан» разделяют 8 очков: на счету команды Лучано Спаллетти 59 баллов, «россонери» наковыряли 51 очко.

Икарди забил 24 мяча и оформил 1 ассист в 26 матчах Серии A-2017/18.

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