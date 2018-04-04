Other Agency

Икарди оказалось мало одного позорного промаха, и он укрепил результат аналогичным стыдом

Икарди оказалось мало одного позорного промаха, и он укрепил результат аналогичным стыдом
Eurosport

1 час назад

Кажется, один из худших матчей в карьере аргентинца.

«Милан» и «Интер» сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата Италии – 0:0.

Капитан гостей Мауро Икарди легко принес бы «нерадзурри» победу, но у аргентинца в этот день сбился прицел. Сначала он отметился бездарным промахом на 56-й минуте, а в добавленное время еще разок промазал с метра.

  • В турнирной таблице «Интер» и «Милан» разделяют 8 очков: на счету команды Лучано Спаллетти 59 баллов, «россонери» наковыряли 51 очко.
  • Икарди забил 24 мяча и оформил 1 ассист в 26 матчах Серии A-2017/18.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - «В Англии меня считали стариком, но я чувствую себя молодым». Златан рассказал о первых днях в MLS

03:11
Популярные видео
«Нэшвилл» затолкал спасительную шайбу за 0,3 секунды до сирены, но все испортил рефери
1 363 просмотров11 ч
Василевский отразил все 33 броска «Бостона» и стал первой звездой дня в НХЛ
1 015 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться