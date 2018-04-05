Getty Images

«Милан» продлил контракт с главным тренером Дженнаро Гаттузо на 3 года

«Милан» продлил контракт с Гаттузо
Eurosport

1 час назад

Рино останется в миланском клубе до 2021 года.

«Милан» продлил контракт с главным тренером Дженнаро Гаттузо, возглавившим команду по ходу сезона-2017/18. Новое соглашение действует до 2021 года.

Я благодарен за возможность быть тренером такого выдающегося клуба, как «Милан». Хочу поблагодарить своих футболистов и членов штаба за доверие. Мы вернем «Милан» на топ-уровень в скором времени», – сказал Гаттузо.

  • Гаттузо возглавил клуб после отставки Винченцо Монтеллы.
  • После 30 туров чемпионата Италии-2017/18 «Милан» занимает 6 место, отставая от зоны ЛЧ на 8 очков.

Лайкайте посты Eurosport в инстаграме

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - «Анахайм» заклевал «Миннесоту» вместо хлебушка

02:06
Популярные видео
Тарасенко вонзил 33-ю шайбу в сезоне и добавил ассист, но «Сент-Луис» все равно проиграл «Чикаго»
 633 просмотров9 ч
«В Англии меня считали стариком, но я чувствую себя молодым». Златан рассказал о первых днях в MLS
3 605 просмотровВчера в 12:15
А еще вам может понравиться