«Милан» продлил контракт с главным тренером Дженнаро Гаттузо на 3 года

«Милан» продлил контракт с главным тренером Дженнаро Гаттузо, возглавившим команду по ходу сезона-2017/18. Новое соглашение действует до 2021 года.

Я благодарен за возможность быть тренером такого выдающегося клуба, как «Милан». Хочу поблагодарить своих футболистов и членов штаба за доверие. Мы вернем «Милан» на топ-уровень в скором времени», – сказал Гаттузо.

Гаттузо возглавил клуб после отставки Винченцо Монтеллы.

После 30 туров чемпионата Италии-2017/18 «Милан» занимает 6 место, отставая от зоны ЛЧ на 8 очков.

Лайкайте посты Eurosport в инстаграме