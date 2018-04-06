Calciomercato: «Наполи» не может договориться о новом контракте с Маурицио Сарри из-за трансферов

«Наполи» не может договориться с главным тренером Маурисио Сарри о новом контракте. Нынешнее соглашение рассчитано до 2020 года.

Сарри требует усиления в летнее трансферное окно и приобретения двух топ-игроков. Президент неаполитанцев Аурелио де Лаурентис не готов инвестировать большие средства в состав.

Маурицио недоволен и тем, что до сих пор не продлен контракт с вратарем Пепе Рейной, сообщает Calciomercato. Отмечается, что финансовый фактор в переговорах не является ключевым.

Ранее сообщалось, что неустойку за Сарри готовы заплатить «Челси» и «Зенит».

Сарри возглавляет «Наполи» с 2015 года.

В Серии А-2017/18 клуб из Неаполя занимает после 30 туров второе место, отставая от «Ювентуса» на 4 очка.

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