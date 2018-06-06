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Лидер ультрас «Милана» и работник «Интера» арестованы за распространение наркотиков на «Сан-Сиро»
Поиграли в Эскобара – и хватит.
Итальянская полиция провела спецоперацию, в ходе которой была разгромлена группировка, занимавшаяся распространением наркотиков во время матчей на стадионе «Сан-Сиро».
Как сообщает giornalettismo.com, среди 22 человек, которые были арестованы, присутствуют один из лидеров ультрас «Милана» Лука Лукки и Массимо Манделли, отвечавший за набор стюардов на домашние матчи «Интера». Манделли выступал посредником между Лукки и итальянцем Лукой Боскерино. Благодаря их усилиям на матчах миланских команд осуществлялся наркотрафик.
Из 22 арестованных 15 человек уже находятся под стражей, еще 7 – либо успели пересечь границу, либо по-прежнему разыскиваются.
- Манделли собирался принять участие в муниципальных выборах Серро-Маджоре (провинция в Милане). Теперь на его политической карьере поставлен крест.
- В прошедшем чемпионате Италии «Интер» занял четвертое место, «Милан» – шестое.
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