«Ювентус» выкупил у «Баварии» Дугласа Косту за 40 миллионов евро

Вингер сборной Бразилии Дуглас Коста, выступавший за «Ювентус» на правах аренды, останется в Серии А. 7 июня туринский клуб объявил о выкупе футболиста у «Баварии» за 40 млн евро. Сумма будет выплачена в течение двух лет. Еще 1 млн евро «Бавария» может получить в качестве бонусов.

Сам Коста заключил с «Ювентусом» контракт до июня 2022 года, передает официальный сайт «старой синьоры».

«Ювентус» арендовал Косту летом 2017 года.

В дебютном сезоне в Италии Дуглас провел 47 матчей, забил 6 голов и отдал 14 голевых передач.

До «Баварии» Коста выступал за донецкий «Шахтер» (2010-15).

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