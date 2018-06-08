Маттиа Перин прибыл в Турин и проходит медобследование в «Ювентусе»

Вратарь Дженоа Маттиа Перин перейдет в «Ювентус». 25-летний итальянец уже прибыл в Турин.

Твиттер «Ювентуса» выложил небольшой ролик, на котором запечатлен момент приезда Перина для прохождения медицинского обследования перед оформлением трансфера.

Перин станет заменой Джанлуиджи Буффону, чей контракт с «Юве» подошел к концу. Или не станет, потому что в основе будет играть Войцех Шченсный.

«Дженоа» получит за вратаря 12 миллионов евро и еще 3 в качестве возможных бонусов.

Туринцы подпишут с Перином контракт на 4 года. За сезон он будет получать 2,5 миллиона евро.

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