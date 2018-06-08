Getty Images
Маттиа Перин прибыл в Турин и проходит медобследование в «Ювентусе»
Вот и замена Буффону подъехала.
Вратарь Дженоа Маттиа Перин перейдет в «Ювентус». 25-летний итальянец уже прибыл в Турин.
Твиттер «Ювентуса» выложил небольшой ролик, на котором запечатлен момент приезда Перина для прохождения медицинского обследования перед оформлением трансфера.
Перин станет заменой Джанлуиджи Буффону, чей контракт с «Юве» подошел к концу. Или не станет, потому что в основе будет играть Войцех Шченсный.
- «Дженоа» получит за вратаря 12 миллионов евро и еще 3 в качестве возможных бонусов.
- Туринцы подпишут с Перином контракт на 4 года. За сезон он будет получать 2,5 миллиона евро.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте