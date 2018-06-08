«Рома» объявила Бриана Кристанте нарочито ужасно отфотошопленной фотографией в твиттере

Полузащитник «Аталанты» Бриан Кристанте перешел в «Рому на правах аренды с обязательным выкупом в июне 2019 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро, еще 10 «Аталанта» может получить возможными бонусами.

«Волки» оригинально представили 23-летнего итальянца в англоязычном аккаунте твиттера. На фотографию Бриана в форме «Аталанты» прифотошопили футболку «Ромы», даже не пытаясь подогнать ее по размеру и форме.

В комментариях мнения разделились. Одни посчитали твит удачной и остроумной шуткой, другие сочли такую презентацию игрока неуважением.

Кристианте согласовал контракт с Ромой до 2023 года.

Бриан сыграл 5 матчей за сборную Италии.

В Серии А-2017/18 он провел 36 матчей, в которых забил 9 мячей и сделал 3 ассиста.

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