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«Ювентус» объявил о трансфере Маттиа Перина за 12 миллионов евро

«Ювентус» объявил о трансфере Перина за 12 миллионов евро
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Наследник Буффона найден.

«Ювентус» официально сообщил о покупке 25-летнего итальянского голкипера Маттиа Перина. Ранее Перин выступал за «Дженоа».

Клуб из Генуи получит за вратаря 12 миллионов евро (+3 млн в качестве потенциальных бонусов). Контракт Перина с «Юве» рассчитан до 2022 года.

  • По окончании сезона-2017/18 из «Ювентуса» ушел основной голкипер Джанлуиджи Буффон.
  • Перин поборется за статус первого номера с поляком Войцехом Шченсным.

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