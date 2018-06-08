«Ювентус» объявил о трансфере Маттиа Перина за 12 миллионов евро
Наследник Буффона найден.
«Ювентус» официально сообщил о покупке 25-летнего итальянского голкипера Маттиа Перина. Ранее Перин выступал за «Дженоа».
Клуб из Генуи получит за вратаря 12 миллионов евро (+3 млн в качестве потенциальных бонусов). Контракт Перина с «Юве» рассчитан до 2022 года.
- По окончании сезона-2017/18 из «Ювентуса» ушел основной голкипер Джанлуиджи Буффон.
- Перин поборется за статус первого номера с поляком Войцехом Шченсным.
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