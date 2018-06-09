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Tuttosport: «Ювентус» начнет переговоры о трансфере Александра Головина на следующей неделе
Наконец-то российский игрок уедет в топ-клуб.
«Ювентус» намерен подписать полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина.
По информации Tuttosport, туринский клуб начнет переговоры с ЦСКА уже в начале следующей недели. В переходе Головина, помимо «Ювентуса», заинтересованы «Монако», «Арсенал» и «Челси», но интерес чемпионов Италии – наиболее предметный.
- В чемпионате России-2017/18 Головин провел 27 игр, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи.
- Полузащитник вошел в окончательный состав сборной России на чемпионат мира-2018.
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