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Tuttosport: «Ювентус» начнет переговоры о трансфере Александра Головина на следующей неделе

Tuttosport: «Ювентус» начнет переговоры о трансфере Головина на следующей неделе
Eurosport

58 мин. назад

Наконец-то российский игрок уедет в топ-клуб.

«Ювентус» намерен подписать полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина.

По информации Tuttosport, туринский клуб начнет переговоры с ЦСКА уже в начале следующей недели. В переходе Головина, помимо «Ювентуса», заинтересованы «Монако», «Арсенал» и «Челси», но интерес чемпионов Италии – наиболее предметный.

  • В чемпионате России-2017/18 Головин провел 27 игр, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи.
  • Полузащитник вошел в окончательный состав сборной России на чемпионат мира-2018.

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