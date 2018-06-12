Джастин Клюйверт перешел из «Аякса» в «Рому»
Сын выдающегося голландца продолжит карьеру в Серии А.
«Рома» подтвердила переход нападающего «Аякса» Джастина Клюйверта. Официально трансфер оформят позже, а пока римский клуб запилил прямой эфир прилета молодого голландца в Рим.
Ранее сообщалось, что за 19-летнего Джастина «Рома» заплатит 20 миллионов евро с бонусами и отдаст 10% «Аяксу» от следующего трансфера нападающего.
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- Сын Патрика Клюйверта провел в чемпионате Голландии-2017/18 30 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал 5 ассистов.
- За сборную Голландии он сыграл 1 матч.
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