Массимилиано Аллегри: «Перес предлагал работу в «Реале», но мое будущее в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилано Аллегри пошел на большие жертвы, чтобы остаться в Турине.

«Флорентино Перес связывался со мной по поводу работы в «Реале», но я отказался. Мое будущее в «Ювентусе», – сказал Аллегри, слова которого приводит журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо.

За 4 сезона в Турине Аллегри выиграл по 4 скудетто и Кубка Италии. Он дважды выводил «Ювентус» в финал Лиги чемпионов.

Вместо Аллегри во главе «Реала» оказался Хулен Лопетеги. Это стоило ему работы в сборной Испании за день до старта ЧМ-2018.

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