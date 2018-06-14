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Mundo Deportivo: «Реал» согласовал контракт с голкипером Алиссоном. «Рома» требует 80 миллионов евро

Mundo Deportivo: «Реал» согласовал контракт с Алиссоном. «Рома» требует 80 миллионов евро
Eurosport

1 час назад

Переговоры с итальянским клубом будут сложнее, чем с вратарем.

Вратарь «Ромы» Алиссон может перейти в «Реал». Бразилец и мадридский клуб уже согласовали условия личного контракта, теперь «сливочные» договариваются с римлянами.

«Волки» требуют за игрока 80 миллионов евро, «Реал» предлагает 55 миллионов евро и еще 5 миллионов бонусами. Ранее из-за высокой цены из переговоров по киперу вышел «Ливерпуль», сообщает Mundo Deportivo.

  • Transfermarkt оценивает вратаря в 45 миллионов евро.
  • В Серии А-2017/18 Алиссон провел 36 матчей, пропустив 28 мячей и 16 раз отстояв на ноль.

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