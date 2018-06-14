Главный тренер «Ювентуса» Максимилиано Аллегри: «Головин по видео показался хорошим игроком»

Главный тренер «Ювентуса» Максимилиано Аллегри прокомментировал возможные трансферы туринцев, в том числе и полузащитника ЦСКА Александра Головина.

«По тем двум видео, что я видел с Головиным, мне он показался хорошим игроком.

Перин – великолепное подписание. Останется ли Манджукич? Посмотрим. Жоау Канселу? «Ювентус» всегда хорошо действует на рынке – когда летнее окно закроется, у меня будет боеспособный состав.

Обмен Игуаина на Икарди? Оба они отличные нападающие, но я всегда подчеркивал, что сейчас начинается чемпионат мира, рынок открывается после него. Сложно о чем-то рассуждать до турнира», – цитирует Аллегри Calciomercato.

В чемпионате России-2017/18 Головин провел 27 игр, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. А на ЧМ что покажет?

Полузащитник вошел в окончательный состав сборной России на чемпионат мира-2018.

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