Getty Images

Главный тренер «Ювентуса» Максимилиано Аллегри: «Головин по видео показался хорошим игроком»

Аллегри: «Головин по видео показался хорошим игроком»
Eurosport

1 час назад

Александр все ближе к Турину.

Главный тренер «Ювентуса» Максимилиано Аллегри прокомментировал возможные трансферы туринцев, в том числе и полузащитника ЦСКА Александра Головина.

«По тем двум видео, что я видел с Головиным, мне он показался хорошим игроком.

Перин – великолепное подписание. Останется ли Манджукич? Посмотрим. Жоау Канселу? «Ювентус» всегда хорошо действует на рынке – когда летнее окно закроется, у меня будет боеспособный состав.

Обмен Игуаина на Икарди? Оба они отличные нападающие, но я всегда подчеркивал, что сейчас начинается чемпионат мира, рынок открывается после него. Сложно о чем-то рассуждать до турнира», – цитирует Аллегри Calciomercato.

  • В чемпионате России-2017/18 Головин провел 27 игр, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. А на ЧМ что покажет?
  • Полузащитник вошел в окончательный состав сборной России на чемпионат мира-2018.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Россия не вынесет Саудовскую Аравию. Лучшие ставки первого дня ЧМ

01:12
Популярные видео
XI. Златан, Сане, Бензема и еще 8 парней, которые пролетели мимо ЧМ-2018
8 584 просмотров21 ч
Громадная толпа пришла к Белому дому поглазеть на чемпионский состав «Вашингтона». Овечкин в экстазе
8 648 просмотров22 ч
А еще вам может понравиться