«Наполи» готов отпустить Сарри в «Челси», если тот не станет выкупать игроков «адзурри»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис ведет переговоры с Маурицио Сарри по поводу его перехода в «Челси». Специалист был уволен в конце мая, но по-прежнему связан с «адзурри» контрактом до 2019 года.

Де Лаурентис отпустит Сарри, если коуч и «Челси» пообещают не переманивать футболистов «Наполи», у которых имеются в контрактах пункты об отступных. В их число входят Рауль Альбиоль, Эльсейд Хюсай и Петр Зелиньский, передает Football Italia.

Сарри финишировал с «Наполи» вторым в Серии А.

В «Челси» Сарри сменит соотечественника Антонио Конте.

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