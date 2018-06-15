Getty Images

«Наполи» готов отпустить Сарри в «Челси», если тот не станет выкупать игроков «адзурри»

«Наполи» готов отпустить Сарри в «Челси», если тот не станет выкупать игроков «адзурри»
Eurosport

1 час назад

Неаполитанцы поставили условия.

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис ведет переговоры с Маурицио Сарри по поводу его перехода в «Челси». Специалист был уволен в конце мая, но по-прежнему связан с «адзурри» контрактом до 2019 года.

Де Лаурентис отпустит Сарри, если коуч и «Челси» пообещают не переманивать футболистов «Наполи», у которых имеются в контрактах пункты об отступных. В их число входят Рауль Альбиоль, Эльсейд Хюсай и Петр Зелиньский, передает Football Italia.

  • Сарри финишировал с «Наполи» вторым в Серии А.
  • В «Челси» Сарри сменит соотечественника Антонио Конте.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Уругвай зарешает, Испания и Португалия огня не дадут. Лучшие ставки второго дня ЧМ-2018

01:05
Популярные видео
Сила расстановки. Как Черчесов заткнул хейтеров
13 083 просмотров15 ч
Россия не вынесет Саудовскую Аравию. Лучшие ставки первого дня ЧМ
7 197 просмотров13/06 в 22:41
А еще вам может понравиться