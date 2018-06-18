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Раджа Наингголан в случае трансфера в «Интер» будет играть под номером 2+2
«Рома» потеряет большого футболиста.
Полузащитник сборной Бельгии и «Ромы» Раджа Наингголан близок к переходу в миланский «Интер».
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, Раджа пройдет медицинский осмотр в начале июля, чтобы «Интер» включил его трансфер в следующий финансовый год. Наингголан уже присмотрел себе цифры на футболке: он будет выступать за «Интер» под номером 2+2.
Миланский клуб вывел классическую четверку из обращения после того, как легенда «нерадзурри» Хавьер Дзанетти завершил карьеру. 44-й номер тоже занят – его оккупировал Иван Перишич.
- «Интер» заплатит за Наингголана 30-35 млн евро плюс отдаст «Роме» игрока молодежки Николо Заниоло.
- Ранее за «Интер» под номером 1+8 бегал Иван Саморано.
- Дзанетти провел за миланский клуб 615 матчей.
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