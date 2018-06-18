Раджа Наингголан в случае трансфера в «Интер» будет играть под номером 2+2

Полузащитник сборной Бельгии и «Ромы» Раджа Наингголан близок к переходу в миланский «Интер».

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, Раджа пройдет медицинский осмотр в начале июля, чтобы «Интер» включил его трансфер в следующий финансовый год. Наингголан уже присмотрел себе цифры на футболке: он будет выступать за «Интер» под номером 2+2.

Миланский клуб вывел классическую четверку из обращения после того, как легенда «нерадзурри» Хавьер Дзанетти завершил карьеру. 44-й номер тоже занят – его оккупировал Иван Перишич.

«Интер» заплатит за Наингголана 30-35 млн евро плюс отдаст «Роме» игрока молодежки Николо Заниоло.

Ранее за «Интер» под номером 1+8 бегал Иван Саморано.

Дзанетти провел за миланский клуб 615 матчей.

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