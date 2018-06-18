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Эусебио ди Франческо продлил контракт с «Ромой» до 2020 года
Больше обыгранных барселон ему!
«Рома» объявила о продлении контракта с главным тренером команды Эусебио ди Франческо.
Специалист поставил подпись под новым соглашением, которое рассчитано до 2020 года.
- До «Ромы» Эусебио тренировал «Сассуоло». В римском клубе тренер работает с июня 2017 года.
- В сезоне-2017/18 под руководством Ди Франческо римляне заняли третье место в Серии A и вышли в полуфинал Лиги чемпионов.
- В 1/4 финала ЛЧ «Рома» по сумме двух матчей обыграла «Барселону» (1:4 в первой игре, 3:0 во второй).
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