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Эусебио ди Франческо продлил контракт с «Ромой» до 2020 года

Ди Франческо продлил контракт с «Ромой» до 2020 года
Eurosport

1 час назад

Больше обыгранных барселон ему!

«Рома» объявила о продлении контракта с главным тренером команды Эусебио ди Франческо.

Специалист поставил подпись под новым соглашением, которое рассчитано до 2020 года.

  • До «Ромы» Эусебио тренировал «Сассуоло». В римском клубе тренер работает с июня 2017 года.
  • В сезоне-2017/18 под руководством Ди Франческо римляне заняли третье место в Серии A и вышли в полуфинал Лиги чемпионов.
  • В 1/4 финала ЛЧ «Рома» по сумме двух матчей обыграла «Барселону» (1:4 в первой игре, 3:0 во второй).

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