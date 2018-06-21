Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан перешел в «Ювентус»

Немецкий полузащитник Эмре Джан перешел в «Ювентус». Он прилетел в Турин днем 21 июня, прошел медосмотр и подписал контракт с итальянским клубом.

О подписании контракта с немецким полузащитником сообщил официальный твиттер туринцев.

Контракт подписан сроком на четыре года. Джан официально присоединится к клубу 1 июля после того, как истечет его соглашение с «Ливерпулем». «Ювентус» сообщил, что клуб понесет дополнительные финансовые потери в размере 16 миллионов евро, которые будут выплачены в ближайшие 2 финансовых года.

Джан сыграл 20 матчей за сборную Германии, но Йоахим Лёв не вызвал его на ЧМ-2018 в России.

Эмре – чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка Германии в составе «Баварии», В сезоне-2012/13 он стал обладателем Лиги чемпионов как игрок мюнхенского клуба.

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