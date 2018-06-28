MEN: Жозе Моуринью воспользуется отстранением «Милана» от еврокубков и подпишет Леонардо Бонуччи

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью хочет усилить оборону в летнее трансферное окно. Новой целью Особенного стал капитан «Милана» Леонардо Бонуччи. Моуринью уже пытался приобрести итальянского защитника два года назад, но потерпел неудачу.

27 июня УЕФА отстранил «россонери» от Лиги Европы-2018/19 за нарушение финансового фэйр-плей, что, скорее всего, приведет к уходу нескольких игроков, включая Бонуччи. Главным препятствием для перехода в «МЮ» может стать желание самого Леонардо остаться на родине, передает Manchester Evening News.

Бонуччи перешел в «Милан» из «Ювентуса» летом 2017 года за 42 млн евро.

Контракт Леонардо рассчитан до 2022 года.

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