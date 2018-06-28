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Premium Sport: замена Антонио Конте на Маурицио Сарри обойдется «Челси» в 37-38 млн евро

Premium Sport: замена Конте на Сарри обойдется «Челси» в 37-38 млн евро
Eurosport

2 ч. назад

Неустойки пустят «синих» по миру.

Маурицио Сарри в ближайшее время возглавит «Челси», и эта сделка больно ударит по бюджету клуба Романа Абрамовича.

Сарри по-прежнему связан контрактом с «Наполи», и его выкуп оценивается «Челси» в восемь млн евро, но неаполитанцы готовы скостить требования до пяти млн. Следом «синие» заплатят 11 млн евро неустойки Антонио Конте и его помощникам.

Ожидается, что Сарри подпишет трехлетний контракт с зарплатой в шесть млн евро в год. Плюс «Челси» заплатит комиссионные в размере трех млн евро агенту тренера. В результате все операции обойдутся лондонскому клубу в 37-38 млн евро, утверждает Premium Sport.

  • Сарри руководил «Наполи» с 2015 года. В мае ему на смену пришел Карло Анчелотти.
  • Конте провел в «Челси» 2 года. В сезоне-2016/17 «синие» стали чемпионами Англии, но спустя год не попали даже в Лигу чемпионов.

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