Getty Images

Джанлука ди Марцио: Чиро Иммобиле согласен на переход в «Милан», несмотря на бан клуба в еврокубках

Ди Марцио: Иммобиле согласен на переход в «Милан», несмотря на бан клуба в еврокубках
Eurosport

2 ч. назад

28-летнего форварда не пугают никакие отстранения.

Двукратный лучший бомбардир Серии А Чиро Иммобиле близок к уходу из «Лацио» в летнее трансферное окно. 28 августа агент форварда встретился со спортивным директором «Милана» Массимилиано Мирабелли.

По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, Иммобиле согласен на переход в ряды «россонери», несмотря на отстранение команды от еврокубков.

Единственным реальным препятствием для осуществления трансфера может стать нежелание «Лацио» терять лидера команды. 28-летний футболист связан контрактом с римлянами до 2022 года.

  • Чиро забил 29 голов в чемпионате Италии-2017/18 и разделил лидерство с Мауро Икарди.
  • До этого Иммобиле уже становился лучшим бомбардиром в сезоне-2013/14.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Русские девушки абсолютно прекрасны». Фанаты – об использовании Тиндер в России

01:25
Популярные видео
XI. Бекхэм, Терри и еще 9 гвардейцев в составе величайшей сборной Англии
5 775 просмотров24 ч
Ставки за 300. Верх в матче Англии и Бельгии, Панама потеряется против Туниса
2 939 просмотров27/06 в 21:54
А еще вам может понравиться