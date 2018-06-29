Джанлука ди Марцио: Чиро Иммобиле согласен на переход в «Милан», несмотря на бан клуба в еврокубках

Двукратный лучший бомбардир Серии А Чиро Иммобиле близок к уходу из «Лацио» в летнее трансферное окно. 28 августа агент форварда встретился со спортивным директором «Милана» Массимилиано Мирабелли.

По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, Иммобиле согласен на переход в ряды «россонери», несмотря на отстранение команды от еврокубков.

Единственным реальным препятствием для осуществления трансфера может стать нежелание «Лацио» терять лидера команды. 28-летний футболист связан контрактом с римлянами до 2022 года.

Чиро забил 29 голов в чемпионате Италии-2017/18 и разделил лидерство с Мауро Икарди.

До этого Иммобиле уже становился лучшим бомбардиром в сезоне-2013/14.

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