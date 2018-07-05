Роналду вот-вот покинет «Реал» ради «Ювентуса». Все, что нужно знать об этой безумной сделке

«Никто не верил, но это происходит», – после этих слов случилось одно культовое событие. Теперь настало время активировать его еще раз. Кажется, слухи о переходе Криштиану Роналду в «Ювентус» все больше приобретают форму и перестают быть чем-то невероятным. Это происходит здесь и сейчас, и вот-вот обернется для мирового футбола небывалыми последствиями.

Уход Роналду из «Реала» для фанов мадридцев обиднее воровства паролей из слитых Яндексом гугл-документов и страшнее второго дня перерыва на чемпионате мира подряд. Новости про детали перехода, местонахождение Криша и даже цвет его брюк генерируются с экспоненциальной скоростью, поэтому выловить правду в инфопотоке довольно сложно. Но почти все источники едины во мнении – 5-кратный обладатель «Золотого мяча» уже в ближайшие часы станет игроком сильнейшего клуба Италии.

Устойчиво о переходе Роналду заговорили в начале недели. В иностранных медиа тут же накопали главные цифры трансфера: авторитетный Sky Sports сообщил, что «Ювентус» согласен потратить на португальца 99,5 млн евро.

В BBC только подтвердили догадки и рассказали, почему Криш вдруг разочаровался в Мадриде. Причиной, как и во многих других случаях, стали деньги. Еще после финала ЛЧ Роналду намекнул, что заслужил повышение и увеличение 21-миллионного жалования. В клубе не восприняли наброс серьезно и, кажется, в первый и последний раз проиграли.

Роналду настолько сильно обиделся на игнор своей просьбы, что попросил «Ювентус» через агента сделать официальное предложение о трансфере. Джанлука ди Марцио подтвердил, что Жорже Мендеш ознакомил туринское руководство с пожеланиями Роналду во время оформления трансфера Жоау Канселу из «Валенсии».

По информации Corriere dello Sport, на тот момент Роналду был готов сохранить верность Пересу за 80 млн евро в год. В Daily Record даже сообщили, что Флорентино согласился на безумные траты.

«Ювентус» готов платить португальцу порядка 30 млн евро, так что зарабатывать Криш точно будет больше. В Италии хотят подписать контракт до лета 2022 года, а чего хотят в Мадриде – совершенно непонятно.

AS стало известно, что агент Криштиану Жорже Мендеш 4 июля провел экстренное совещаение с Флорентино Пересом, но инсайдов о теме разговора и его исходах не последовало.

Итальянский функционер Лучано Моджи добавил огонька в твиттере. Он сообщил, что Роналду уже прошел медосмотр в Мюнхене и окончательно согласился на трансфер в «Турин».

La Gazzetta Dello Sport укрепила уверенность в трансфере фотографиями Роналду в аэропорту, а авторитетная Marca заявлениями о поиске Роналду дома в Турине. В испанском медиа уверены, что Криштиану активно ищет жилище уже в течение двух недель. Правда, непонятно, как он успевал всем этим заниматься во время ЧМ.

Мама Роналду тоже не сидела без дела и на выходных выложила фото из самолета. Возможно, именно ее личного одобрения ждал КриРо.

Ради любителей конспирологии и скрытых смыслов постарался генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта. На вопросы репортеров о Роналду он уныло ответил: «Без комментариев». Ну точно что-то скрывает.

BeIN нашел еще одно доказательство готовящейся сделки – черно-белые футболки с фамилией Роналду. Они уже готовы отбивать 100-миллионный трансфер.

Будущий партнер Роналду по «Ювентусу» Блез Матюиди заявил на пресс-конференции, что будет очень доволен переходом.

Переход точно откроет двери для денежных потоков во все стороны. Трансфер Роналду сразу же распакует широченный виш-лист Переса на позицию лидера. Одновременно станет жарко в «Челси» (Азар – любимчик Флорентино), а в Париже и вовсе будет пожар (Неймара и Мбаппе уже давно связывают с «галактикос»).

«Ювентус» же, по информации ETFCSports, продаст Гонсало Игуаина в «Челси» (брат Игуаина опроверг эту информацию), в том же направлении последует Даниэле Ругани, а Стефано Стураро направится в «Марсель».

Поможет отбить стоимость сам Роналду. Как только слухи оказались близкими к подлинности, акции «Ювентуса» на фондовом рынке тут же взлетели на рекордные 7,27 процентных пункта.

Переход Роналду осуществится если не в ближайшие часы, то в течение недели точно. Фанатам «Ювентуса» остается надеяться, что это не очередная постановка и финт Роналду для выбивания улучшенного контракта. В современном мире для привлечения внимания инсценируют даже смерти, а приехать в Турин для давления в таком случае ничего не стоит.

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