Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис подтвердил переход Маурицио Сарри в «Челси»

Приход Маурицио Сарри можно считать решенным вопросом. Сделку подтвердил президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис:

«Сарри близок к тому, чтобы стать новым тренером «Челси». Мои юристы ведут переговоры с его представителями, чтобы уладить все детали разрыва контракта с «Наполи», – сказал Де Лаурентис Sky Sports.

Ожидается, что стороны уладят все вопросы к вечеру 11 июля.

Сарри возглавлял «Наполи» с 2015 года. В мае его заменил на Карло Анчелотти, но Маурицио по-прежнему был связан с «адзурри» контрактом.

Сарри сменит в «Челси» соотечественника Антонио Конте.

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