Роналду не заметит разницы между «Ювентусом» и «Реалом». «Турин» подготовлен к его трансферу

Для трансфера, в который до последнего никто не верил, «Юве» невероятно подготовился заранее. «Турину» даже не пришлось никого покупать – характеристики новых партнеров идеально подходят Криштиану уже сейчас. Ниже – пять причин, почему адаптация Роналду в Серии А пройдет незамедлительно, а «Ювентусу» не придется подстраиваться под капризы звезды.

Аллегри знает, как его использовать

Макс – один из самых гибких тренеров планеты. Дебютный сезон в «Юве» он перевернул схемой 4-4-2 с ромбом в центре поля. В следующем году Аллегри жонглировал двумя расстановками сразу, а еще через 12 месяцев презентовал 4-2-3-1. Макс клянется, что в футболе все решают звезды, но его тактические наработки помогли 10-й команде Европы по доходам дважды выйти в финал Лиги чемпионов.

Самое необычное кадровое решение Аллегри – перевод Манджукича на левый фланг. У хорвата был опыт игры с краю, но Макс полностью видоизменил его роль. Марио примагничивает длинные передачи, обрывает прессинг, смещается в штрафную и становится вторым нападающим вместе с Игуаином. В этом смысле его задачи повторяют эволюцию Роналду: при Зидане португалец чередовал движение слева и подключения в бокс.

Марио Манджукич в «Ювентусе»Getty Images

Если Игуаин останется в команде, такая роль подойдет Криштиану: он не любит играть единственного нападающего, зато круто откликается на кроссы в штрафную. Базовая схема Аллегри позволит ему показать свои лучшие качества, а «Ювентусу» максимально их раскрыть. В проигрыше – только Манджукич.

Матюиди подстрахует на фланге

Главный плюс Манджукича в сравнении с Криштиану – Марио действительно пашет в обороне. В финале Лиги чемпионов с «Реалом» хорват вообще отходил на одну линию с защитниками. Роналду неплохо прессингует на чужой половине, но отходить назад – не самое любимое занятие для него. В Киеве это чуть не привело к проблемам: самым острым игроком «Ливерпуля» в первом тайме был Александр-Арнольд – правый защитник, за которым по схеме должен был приглядывать именно Криш.

Претензии к работе Роналду без мяча были еще у Моуринью. Требовать этого от Криштиану сейчас бессмысленно: португальцу уже 33, команда лишится контратак, если он повторит подвиг Манджукича. На этот случай у «Ювентуса» есть Матюиди: номинально француз играет левого бокс-ту-бокса, но на деле может закрыть две позиции сразу. Примеров полно как в «ПСЖ», так и в сборной. В надежности из-за слегка ленивого Криштиану «бьянконери» точно не потеряют.

У «Ювентуса» есть игроки, которые попадут ему в голову

«Реал» вывел на топовый уровень подачи с фланга, Роналду – замыкания головой. Хорошие связки Криштиану составил с Марсело и Карвахалем: португалец примагничивал мячи с обоих флангов. Игроки «Ювентуса» уступают дуэту в классе, но в плане кроссов – едва ли.

На левом фланге у «Турина» бегает Алекс Сандро: защитник не попал в заявку бразильцев на ЧМ (место запасного досталось Филипе Луису), но до этого выдал самый результативный сезон в карьере. Подачи с правого края могут исполнить Дуглас Коста или Куадрадо: первый стал лучшим ассистентом «Юве», второй выдает навесы, не доходя даже до линии штрафной – с расчетом на умные рывки Манджукича или Игуаина.

По движению в штрафной Роналду нет равных в мире. Самое главное – доставить до Криштиану мяч. Проблем с этим возникнуть не должно.

Игуаин заменит для него Бензема

За слабую реализацию Моуриньо называл Карима котом, с которым ему нужно идти на охоту. Бензема не заслужил такого сравнения хотя бы за крутое взаимопонимание с Криштиану: еще Анчелотти говорил, что Роналду не смог бы добиться такого успеха без помощи партнера.

Игуаину прекрасно знакомы возможности и требования Криштиану, но до последнего сезона он был типичным страйкером, который не делится мячом. Прошлой осенью Аллегри изменил стиль аргентинца: Гонсало стал подстраиваться под партнеров, стягивать на себя защитников и освобождать пространство. Гол Дибалы «Тоттенхэму» – отражение мини-эволюции Игуаина.

Если бы не трансформация Гонсало, «Юве» стоило бы задуматься о продаже нападающего – аргентинец просто не ужился бы с Криштиану в одной команде. Сейчас эти двое хорошо дополняют друг друга в теории, а повод расстаться с Игуаином только один – деньги.

Пьянич напомнит ему о Кроосе

По уровню мастерства мужчин даже глупо сравнивать: Тони – лучший глубинный плеймейкер со времен топового Пирло и лучших сезонов Бускетса. Для Криштиану игрок такого типа важен вдвойне: Роналду одинаково хорошо забегает за спину и играет на стандартах. Кроос отменно исполняет забросы и подает корнеры.

Миралем ПьяничGetty Images

Пьянич уступает ему по обоим показателям: если Тони выбивал 1,2 паса под удар со стандартов, то Миралем – всего 0,7. Разница большая, но не критичная: в Мадриде слишком много игроков, которые здорово пархают в воздухе, поэтому подачи Крооса улавливал не только Криш. С приходом Роналду в «Ювентус» у Пьянича появится больше опций в штрафной: если соперник сосредоточится на португальце, подачу замкнет кто-то другой.

Итог

Подбор игроков в «Ювентусе» сделает интеграцию Роналду в состав почти безболезненной. В Серии А клуб легко побеждал и без Криштиану, но в Лиге чемпионов убойная форма португальца и тактические скиллы Аллегри гарантируют крайне интересное комбо.

Реальные сомнения есть только насчет Дибалы. В прошлом сезоне аргентинец исполнял десятку или оттянутого страйкера – последним игроком такого стиля, гонявшим с Роналду за одну команду, был Озил. Немца тоже освобождали от оборонительных обязанностей, но «Ювентус» едва ли может себе такое позволить, особенно в Европе. Либо Аллегри найдет способ уместить всех звезд в ростер, либо «Турину» придется продать единственного игрока, который на бумаге ничем не дополняет Криша.

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