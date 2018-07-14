Eurosport
Sky Sport Italia: Маурицио Сарри хочет купить в «Челси» Гонсало Игуаина, Даниэле Ругани и Алиссона
Честолюбивые планы.
Новый главный тренер «Челси» Маурицио Сарри очертил круг игроков, которых хотел бы видеть в команде.
Итальянец планирует пригласить нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина и защитника туринцев Даниэле Ругани. С обоими игроками коуч знаком по работе с «Наполи». Если лондонский клуб покинет вратарь Тибо Куртуа, Маурицио хочет заменить бельгийца кипером Алиссоном из «Ромы», сообщает Sky Sport Italia.
- Сарри подписал с «синими» 3-летний контракт.
- Transfermarkt оценивает Игуаина в 60 млн евро, Ругани – в 22 млн евро, Алиссона – в 60 млн евро.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте