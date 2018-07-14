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Sky Sport Italia: Маурицио Сарри хочет купить в «Челси» Гонсало Игуаина, Даниэле Ругани и Алиссона

Sky Sport Italia: Сарри хочет купить в «Челси» Игуаина, Ругани и Алиссона
Eurosport

52 мин. назад

Честолюбивые планы.

Новый главный тренер «Челси» Маурицио Сарри очертил круг игроков, которых хотел бы видеть в команде.

Итальянец планирует пригласить нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина и защитника туринцев Даниэле Ругани. С обоими игроками коуч знаком по работе с «Наполи». Если лондонский клуб покинет вратарь Тибо Куртуа, Маурицио хочет заменить бельгийца кипером Алиссоном из «Ромы», сообщает Sky Sport Italia.

  • Сарри подписал с «синими» 3-летний контракт.
  • Transfermarkt оценивает Игуаина в 60 млн евро, Ругани – в 22 млн евро, Алиссона – в 60 млн евро.

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