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Росси уличили в применении допинга, но он заявил, что ни в чем не виноват и отделался выговором

Росси уличили в применении допинга, но он заявил, что ни в чем не виноват и отделался выговором
Eurosport

1 час назад

Решение, которое продлило карьеру многострадального форварда.

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Италии Джузеппе Росси избежал годичной дисквалификации после того как в его крови нашли запрещенное вещество дорзоламид.

Антидопинговое агентство Италии ограничилось выговором для нападающего, который с мая находится в статусе свободного агента после окончания контракта с «Дженоа», сообщает ANSA.

Положительную пробу футболист сдал в мае после игры с «Беневенто». Росси заявил, что никогда не использовал глазные капли, в которых содержится дорзоламид. 31-летнему нападающему поверили.

«Я всегда был чистым. Это тот случай, когда положительная проба связана с непроизвольным загрязнением пищевых продуктов», – заявил Росси.

  • В прошлом сезоне Росси забил 1 гол в 10 матчах за «Дженоа».
  • В сборной Италии Джузеппе отметился 7 голами в 30 матчах.
  • Росси несколько раз возвращался в футбол после разрыва крестообразных связок колена.

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