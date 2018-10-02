Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду: «Вновь поработать с Жозе Моуринью? Почему бы и нет?»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не против вновь поработать с соотечественником Жозе Моуринью.

«Вновь поработать с Моуриньо? Почему бы и нет? Он топовый специалист, и я готов сказать это снова. У меня были прекрасные тренеры, но Жозе Моуринью обладает особенным аналитическим умом, он подходит к любому делу с вниманием к малейшим деталям», – приводит слова Криштиану Mirror.

Роналду работал под руководством Моура в «Реале» с 2010 по 2013 год.

Правда, сейчас у Криштиану есть заботы посерьезнее. У Жозе – тоже.

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