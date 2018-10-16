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«Я люблю Криштиану». В меню британского кафе появились печеньки в форме занимающихся сексом людей

«Я люблю Криштиану». В меню британского кафе появились печеньки в форме занимающихся сексом людей
Eurosport

1 час назад

Партия была распродана в понедельник.

Заведение Our Taste Of Portugal в британском городе Вустер на этой неделе отличилось оригинальной позицией в меню.

Ресторан запустил в продажу «Печенье Роналду» – мучные сладости, чья форма напоминает людей, занимающихся анальным сексом. Разумеется, это намек на актуальные новости про форварда «Ювентуса»: девушка по имени Кэтрин Майорга публично пожаловалась на насильственные действия сексуального характера со стороны Криша, имевшие место в 2009 году.

Владелец кафе Хосе Гонсалвеш извинился фейсбуке за кулинарный креатив после резких комментариев в социальных сетях:

«Я люблю Криштиану Роналду. И собираюсь его защищать, так как доверяю его версии. Сожалею, что вызвал у людей подобную реакцию. Извиняюсь перед всеми», – привел The Scotsman слова менеджера.

  • Криштиану назвал обвинения Майорги «фейк ньюс» и попыткой пропиариться за его счет.
  • Роналду потратил миллион долларов на команду юристов, работающих над данным делом.
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