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talkSPORT: «Интер» проведет переговоры с Жозе Моуринью о возвращении в клуб

talkSPORT: «Интер» проведет переговоры с Моуринью о возвращении в клуб
Eurosport

7 мин. назад

«Нерадзурри» хотят золотые времена?

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может продолжить карьеру в «Интере».

По данным talkSPORT, сегодня Моуринью встретится с директором «нерадзурри» Беппе Мароттой. Ожидается, что нынешний коуч «Интера» Лучано Спаллетти покинет команду по окончании сезона. Одним из основных кандидатов на его место является Моуринью, который работал в Милане на протяжении двух сезонов (2008/09 и 2009/10).

  • «Интер» под руководством Жозе дважды победил в чемпионате Италии, а также выиграл Кубок и Суперкубок Италии и Лигу чемпионов.
  • «Манчестер Юнайтед» уволил португальца после декабрьского поражения от «МЮ» (1:3).

Моуринью поскользнулся и упал на лед во время стартового вбрасывания в игре «Авангард» – СКА

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