Ювентус
    -
    19:00
    29.09.18
    Ювентус Арена
    Наполи
      Чемпионат Италии • Тур 7
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Ювентус - Наполи
      Чемпионат Италии - 29 сентября 2018

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Ювентус – Наполи на Eurosport.ru! 29 сентября 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Массимилиано Аллегри или Карло Анчелотти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Наполи и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ювентус и Наполи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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