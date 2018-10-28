Милан
    -
    20:00
    28.10.18
    Стадион им. Джузеппе Меацца
    Сампдория
      Чемпионат Италии • Тур 10
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      Онлайн
      Милан - Сампдория
      Чемпионат Италии - 28 октября 2018

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Милан – Сампдория на Eurosport.ru! 28 октября 2018 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дженнаро Гаттузо или Марко Джампаоло? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Милан и Сампдория и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Милан и Сампдория, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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