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Наполи - Парма

Чемпионат Италии - 26 сентября 2018

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Наполи – Парма на Eurosport.ru! 26 сентября 2018 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Карло Анчелотти или Роберто д'Аверса? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Наполи и Парма и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Наполи и Парма, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

