Парма
    -
    17:00
    04.11.18
    Стадион Эннио Тардини
    Фрозиноне
      Чемпионат Италии • Тур 11
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Парма - Фрозиноне
      Чемпионат Италии - 4 ноября 2018

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Парма – Фрозиноне на Eurosport.ru! 4 ноября 2018 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Роберто д'Аверса или Морено Лонго? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Парма и Фрозиноне и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Парма и Фрозиноне, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0