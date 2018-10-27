Эмполи
    -
    19:00
    27.10.18
    Стадион Карло Кастеллани
    Ювентус
      Чемпионат Италии • Тур 10
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      Онлайн
      Эмполи - Ювентус
      Чемпионат Италии - 27 октября 2018

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Эмполи – Ювентус на Eurosport.ru! 27 октября 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Аурелио Андреаццоли или Массимилиано Аллегри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эмполи и Ювентус и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эмполи и Ювентус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Ювентус» в прошлом туре случайно расслабился и не выиграл впервые за восемь туров. «Эмполи» попадет на злобный «Юве».

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