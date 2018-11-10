Дженоа
    -
    22:30
    10.11.18
    Стадион Луиджи Феррари
    Наполи
      Чемпионат Италии • Тур 12
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      Дженоа - Наполи
      Чемпионат Италии - 10 ноября 2018

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Дженоа – Наполи на Eurosport.ru! 10 ноября 2018 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Иван Юрич или Карло Анчелотти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дженоа и Наполи и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Дженоа и Наполи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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