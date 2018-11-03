Ювентус
    -
    22:30
    03.11.18
    Ювентус Арена
    Кальяри
      Чемпионат Италии • Тур 11
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      Онлайн
      Ювентус - Кальяри
      Чемпионат Италии - 3 ноября 2018

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Ювентус – Кальяри на Eurosport.ru! 3 ноября 2018 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Массимилиано Аллегри или Роландо Маран? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Кальяри и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ювентус и Кальяри, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Руслан Хрипун
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      Всем привет! «Кальяри» в этом сезоне не проиграл ни одного матча дома, но в гостях выиграл лишь раз. Упрутся ли сардинийцы в матче против «Юве»?

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