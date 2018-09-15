Наполи
Завершено
0
1
-
0
0
19:00
15.09.18
Стадион Сан-Паулу
Фиорентина
    Чемпионат Италии • Тур 4
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Наполи
    • Фиорентина
    • Эйссерик
      90'
    • ИнсиньеРог
      82'
    • БенассиПьяца
      80'
    • Инсинье
      79'
    • Дабо
      75'
    • КальехонУна
      70'
    • ВеретуФернандес
      64'
    • ЖерсонДабо
      60'
    • МертенсМилик
      57'
    • 1-ый тайм
    • Наполи
    • Фиорентина
    • Бенасси
      43'
    • Зелиньский
      39'
    • Кьеза
      34'
    Перед матчем

    Онлайн
    Наполи - Фиорентина
    Чемпионат Италии - 15 сентября 2018

    Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Наполи – Фиорентина на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Карло Анчелотти или Стефано Пьоли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Наполи и Фиорентина и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Наполи и Фиорентина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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