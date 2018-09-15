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- 2-ой тайм
- Эйссерик90'
- ИнсиньеРог82'
- БенассиПьяца80'
- Инсинье79'
- Дабо75'
- КальехонУна70'
- ВеретуФернандес64'
- ЖерсонДабо60'
- МертенсМилик57'
- 1-ый тайм
- Бенасси43'
- Зелиньский39'
- Кьеза34'
Перед матчем
Онлайн
Наполи - Фиорентина
Чемпионат Италии - 15 сентября 2018
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Наполи – Фиорентина на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Карло Анчелотти или Стефано Пьоли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Наполи и Фиорентина и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Наполи и Фиорентина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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