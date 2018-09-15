Интер
    Завершено
    0
    0
    -
    1
    0
    16:00
    15.09.18
    Стадион им. Джузеппе Меацца
    Парма
    Чемпионат Италии • Тур 4
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Интер
    • Парма
    • Димарко
      80'
    • Димарко
      79'
    • ЯкопoниSierralta
      77'
    • Д'АмброзиоАсамоа
      71'
    • Д'Амброзио
      67'
    • Ди ГаудиоДейола
      62'
    • КандреваПолитано
      59'
    • Перерыв
    • Интер
    • Парма
    • ГоббиДимарко
      45'
    • БальдеИкарди
      45'
    • 1-ый тайм
    • Интер
    • Парма
    • Брозович
      31'
    • Штулац
      24'
    Перед матчем

    Онлайн
    Интер - Парма
    Чемпионат Италии - 15 сентября 2018

    Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Интер – Парма на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Лучано Спаллетти или Роберто д'Аверса? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Интер и Парма и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Интер и Парма, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
    30
    Евгений Коростелев
    Главное 
     
     Удалить
    Комментарии 0