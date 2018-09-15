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- 2-ой тайм
- Димарко80'
- Димарко79'
- ЯкопoниSierralta77'
- Д'АмброзиоАсамоа71'
- Д'Амброзио67'
- Ди ГаудиоДейола62'
- КандреваПолитано59'
- Перерыв
- ГоббиДимарко45'
- БальдеИкарди45'
- 1-ый тайм
- Брозович31'
- Штулац24'
Перед матчем
Онлайн
Интер - Парма
Чемпионат Италии - 15 сентября 2018
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Интер – Парма на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Лучано Спаллетти или Роберто д'Аверса? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Интер и Парма и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Интер и Парма, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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