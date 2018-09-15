Фрозиноне
    Завершено
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    21:30
    15.09.18
    Stadio Benito Stirpe
    Сампдория
    Чемпионат Италии • Тур 4
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Фрозиноне
    • Сампдория
    • Дефрель
      86'
    • Ковнацкий (P)
      83'
    • ПерицаЧиофани
      75'
    • ЭкдальВиейра
      71'
    • ЧьяноКэмпбелл
      68'
    • КвальяреллаКовнацкий
      65'
    • Соддимо
      63'
    • МайеллоХадльфредссон
      62'
    • КапрариРамирес
      59'
    • Дефрель
      54'
    • Капрари
      46'
    • 1-ый тайм
    • Фрозиноне
    • Сампдория
    • Бригенти
      34'
    • Дефрель
      22'
    • Майелло
      17'
    • Квальярелла
      10'
    Перед матчем

    Онлайн
    Фрозиноне - Сампдория
    Чемпионат Италии - 15 сентября 2018

    Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Фрозиноне – Сампдория на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Морено Лонго или Марко Джампаоло? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фрозиноне и Сампдория и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Фрозиноне и Сампдория, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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