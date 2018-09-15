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- 2-ой тайм
- Дефрель86'
- Ковнацкий (P)83'
- ПерицаЧиофани75'
- ЭкдальВиейра71'
- ЧьяноКэмпбелл68'
- КвальяреллаКовнацкий65'
- Соддимо63'
- МайеллоХадльфредссон62'
- КапрариРамирес59'
- Дефрель54'
- Капрари46'
- 1-ый тайм
- Бригенти34'
- Дефрель22'
- Майелло17'
- Квальярелла10'
Перед матчем
Онлайн
Фрозиноне - Сампдория
Чемпионат Италии - 15 сентября 2018
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Фрозиноне – Сампдория на Eurosport.ru! 15 сентября 2018 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Морено Лонго или Марко Джампаоло? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фрозиноне и Сампдория и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Фрозиноне и Сампдория, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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