Фиорентина
    -
    19:00
    22.09.18
    Артемио Франки
    СПАЛ
      Чемпионат Италии • Тур 5
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Фиорентина - СПАЛ
      Чемпионат Италии - 22 сентября 2018

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Фиорентина – СПАЛ на Eurosport.ru! 22 сентября 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Стефано Пьоли или Леонардо Семпличи? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фиорентина и СПАЛ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Фиорентина и СПАЛ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0