Сассуоло
    -
    21:30
    21.09.18
    Мапеи
    Эмполи
      Чемпионат Италии • Тур 5
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Сассуоло - Эмполи
      Чемпионат Италии - 21 сентября 2018

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Сассуоло – Эмполи на Eurosport.ru! 21 сентября 2018 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Роберто де Дзерби или Аурелио Андреаццоли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сассуоло и Эмполи и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сассуоло и Эмполи, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0