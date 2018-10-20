Ювентус
    -
    19:00
    20.10.18
    Ювентус Арена
    Дженоа
      Чемпионат Италии • Тур 9
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Ювентус - Дженоа
      Чемпионат Италии - 20 октября 2018

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Ювентус – Дженоа на Eurosport.ru! 20 октября 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Массимилиано Аллегри или Иван Юрич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Дженоа и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ювентус и Дженоа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Трудно представить, что кто-то в Италии остановит «Ювентус». Вот и «Дженоа» только представит, как сделает это.

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