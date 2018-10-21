Кьево
    -
    16:00
    21.10.18
    Стадион Марк Антонио Бентегоди
    Аталанта
      Чемпионат Италии • Тур 9
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      Онлайн
      Кьево - Аталанта
      Чемпионат Италии - 21 октября 2018

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Кьево – Аталанта на Eurosport.ru! 21 октября 2018 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Джампьеро Вентура или Джанпьеро Гасперини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кьево и Аталанта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кьево и Аталанта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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