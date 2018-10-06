Удинезе
    -
    19:00
    06.10.18
    Стадион Фриули
    Ювентус
      Чемпионат Италии • Тур 8
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Удинезе - Ювентус
      Чемпионат Италии - 6 октября 2018

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Удинезе – Ювентус на Eurosport.ru! 6 октября 2018 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хулио Велакес Сантьяго или Массимилиано Аллегри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Удинезе и Ювентус и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Удинезе и Ювентус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Руслан Хрипун
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      Всем привет! Чемпион Италии выиграл все матчи в этом сезоне – семь в Серии А и два в Лиге чемпионов. Туринцы побили клубный рекорд сезона-1930/31, когда настреляли восемь побед со старта, и не собираются останавливаться.

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