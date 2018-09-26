Аталанта
    -
    22:00
    26.09.18
    Стадион Атлети Адзурри д'Италия
    Торино
      Чемпионат Италии • Тур 6
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      Онлайн
      Аталанта - Торино
      Чемпионат Италии - 26 сентября 2018

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Аталанта – Торино на Eurosport.ru! 26 сентября 2018 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Джанпьеро Гасперини или Вальтер Мадзарри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аталанта и Торино и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Аталанта и Торино, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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