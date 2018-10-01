Сампдория
    -
    21:30
    01.10.18
    Стадион Луиджи Феррари
    СПАЛ
      Чемпионат Италии • Тур 7
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      Сампдория - СПАЛ
      Чемпионат Италии - 1 октября 2018

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Сампдория – СПАЛ на Eurosport.ru! 1 октября 2018 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марко Джампаоло или Леонардо Семпличи? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сампдория и СПАЛ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сампдория и СПАЛ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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